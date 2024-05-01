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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 41 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya operasyon kapsamında Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Operasyonda, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.

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