Son dakika... AK Parti düğmeye bastı: Sahipsiz sokak hayvanları uyutulacak

Canan SAKARYA

Son dönemde sahipsiz sokak hayvanlarının saldırıları sonrası kamuoyundan gelen talepleri de dikkate alan AK Parti, İngiltere, İtalya ve Portekiz uygulanan ‘uyutma’ yöntemini Yasa teklifiyle Meclise getirmeyi planlıyor.

EKONOMİ'ye konuşan AK Partili kaynaklar, bugüne kadar uygulanan bakım, kısırlaştırma ve barınak gibi yöntemlerle sonuç alınamadığına dikkat çekerek, sokak köpeklerinin popülasyonlarındaki artışın devam ettiğini ve konunun toplum sağlığı noktasında da önemli bir sorun haline gelmeye başladığını belirttiler.

'Uyutma’ modeli nasıl uygulanacak?

Belediyelerin bu konuda sorumlulukları olmakla birlikte sorunun belediyelerin gücünü de aştığına dikkat çeken AK Partili yetkililer, yapılacak yeni düzenleme ile her belediyenin, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek kuracakları internet sitesinde sahiplendirmeleri için ilan yayınlayacağını kaydettiler. Köpeklerin fotoğrafları internet sitesinde belirli bir süre bekletilecek, bu sürenin 30 gün olması planlanıyor. 30 gün içerisinde sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak. Sahiplenilen ve uyutulan köpeklerden sonra boşalan barınaklara yeni köpekler getirilecek süreç bu şekilde işletilecek. Yapılacak yasal düzenlemede kırsal ya da kent ayrımı yapılmayacak.

“Uyutma acısız ve vicdani çerçevede gerçekleştirilecek”

AK Parti kaynakları, uyutma yöntemini “Merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılarak gerçekleştirilecek” şeklinde tanımladılar.

Öte yandan belediyelerin internet sitelerinden sahiplendirilen köpeklerin takibi de yapılacak ve yeniden sokağa terkedilmemeleri için çip takılarak sahiplenen kişilerin sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlanacak.