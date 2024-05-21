Bloomberg: Yapı Kredi'nin satışında değerleme farkı engeli var

First Abu Dhabi Bank PJSC’nin (FAB), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin kontrol hissesini satın almak için Koç Holding ile yaptığı ön görüşmeler; Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tarafların fiyat konusundaki görüş ayrılığına takıldı.

FAB’ın Yapı Kredi’nin değerlemesine karşı çıktığını söyleyen kaynaklar, bankanın çoğunluk hisselerin sahibi olan Koç Holding’in, FAB’ın şu anda teklif etmeye istekli olduğundan daha yüksek bir fiyat istediği bilgisini verdi.

Kaynaklar bu anlaşmazlık nedeniyle, FAB’ın haftalar süren görüşmelerin ardından henüz resmi olarak “due diligence” sürecine başlamadığını, her iki tarafın da danışman tutmadığını ancak müzakereleri sürdürdüklerini ifade etti.

Reuters tarafından duyurulmuştu

Reuters, FAB’ın Yapı Kredi’deki Koç’a ait yüzde 61,2’lik hisseyi yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Bu, 13 milyar doların üzerinde bir toplam piyasa değeri ve Borsa İstanbul’da işlem gören diğer bankalardan çok daha yüksek bir fiyat-defter değeri anlamına geliyor.