Borsa İstanbul'da bankacılık rallisi: 'Yapı Kredi' etkisi mi?

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul'da cuma günü başlayan ralli, bugünkü işlemlerde de devam ediyor. Uzmanlar, olası bir düzeltme hareketine karşı yatırımcıları uyarırken; borsadaki yükselişi, Yapı Kredi Bankası'nın satışına yönelik çıkan haberlerin yanında, yabancı kurumların raporları, yabancı yatırımcının TL varlıklara artan ilgisi ve Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) gerileme destekliyor. Türkiye'nin CDS'i bugünkü işlemlerde, 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre yüzde 0,26 artarak 10.767 puandan başlarken; sonrasında da yükselişini sürdürdü ve tarihinde ilk kez 11.000 puanın üzerini test etti.

10.751 - 11.078 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 12.43 itibarıyla yüzde 2,78 primle 11.038 puanda bulundu. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyeleri direnç, 10.500 ve 10.400 puan destek konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi dün yüzde 0,90 yükselişle 10.739 puana çıkarak günü rekor kapanışla tamamlamıştı.

Bankalarda 'Yapı Kredi' coşkusu

Bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 8'in üzerine kadar çıkarken; bu yükselişte Reuters'ta yer alan Koç Holding'in sahip olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmelere geçildiği haberi etkili oldu. Koç Holding, haberlerin ardından KAP'a yaptığı açıklamada, "Ön görüşmeler devam ediyor, kamuya açıklanacak nitelikte bir gelişme yok" şeklinde bildirdi.

Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası hisseleri, haber akışının etkisiyle tavan fiyata yükseldi. Güne 246,50 TL'den başlayan Koç Holding hisseleri, hızlı yükselişle tavan fiyata çıktı ve bir hisenin değeri 270,25 TL oldu. Yapı Kredi Bankası'nın hisseleri ise, güne 34,54 TL'den başlarken, 37,96 TL ile tavan oldu.

15,944 puana kadar çıkan bankacılık endeksi, şu dakikalarda yüzde 8,36 artışla 15.933 puanda işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da 'Yapı Kredi' etkisi

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

BIST 100 endeksi geride kalan 4 günde 10.158'den 11.078 puana tırmanarak yüzde 9'luk bir değer artışına imza attı. Hareketi sağlayan da bu dört işlem gününde yüzde 19 artış kaydeden bankacılık endeksi oldu. Bu periyotta sanayi endeksinde artış yüzde 5, küçük şirketler endeksinde ise (XTUMY) yüzde 2'de kaldı.

YKBNK'nin el değiştirebileceğine yönelik haber akışının tetiklediği bu güçlü hareketle BIST 100 endeksi, zorlanabileceği bir seviyeye (345 dolar) ulaştı.

Söz konusu el değiştirme yakın vadede gerçekleşecek olursa beklenti bitti refleksi ile, görüşmeler bir anlaşma olmadan sonlanırsa, kaydedilen primin bir bölümünün geri verilmesi ile borsada bir düşüş yaşanması mümkün.

Pazarlık bir süre daha devam eder ve borsa bu beklentinin çekim gücüyle 400 dolara kadar yükselemez mi derseniz, bence yaz aylarında bu seviyeyi görme olasılığı düşük.

Yükseliş devam edecek mi?

Ahlatcı Yatırım

Kısa vadeli düzeltme hareketini geçen hafta cuma sonlandıran BIST100’de TL bazlı yeni zirveler görülmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana bankacılık sektörünün ön plana çıktığı borsada, son günlerdeki yükseliş hareketi ile alımların genele yayıldığını görüyoruz. Yabancı yatırım bankalarının iyimser raporları ve dövizde stabilizasyonun sağlanması ile yurtdışı portföy akımlarının yükseliş ivmesinin devamını takip ediyoruz.

Ara ara düzeltmelerin hakim olduğu BIST100’de bankacılık, holding, ulaştırma ve gıda perakende şirketlerinin öncülüğünde yükselişin devamını görebiliriz. Teknik olarak ise, artan işlem hacmi ve momentumun gücünü koruduğu görülüyor. Kısa vadede olası geri çekilmelerde 10.687 seviyesini ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Yeni zirvelerin görüldüğü borsada, bugün görülen 11.078 seviyesinin aşılması yükseliş hareketini pekiştirebilir.