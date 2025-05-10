Borsada geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada veriler ve gündemdeki gelişmelerle yön buldu. Yurt dışında ABD-Çin arasındaki gerilimde müzakere beklentileri etkili olmaya devam ederken, küresel piyasalarda merkez bankaları kararları öne çıktı. Yurt içinde de enflasyon ve gelişmeler yakından izlendi.

BIST 100 endeksi, 5-9 Mayıs haftasını yüzde 2,43 oranında değer kazancıyla tamamlarken, bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 1,11, sanayi endeksinde de yüzde 1,40 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 8,93 ile teknoloji olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 1,61 ile bilişim oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca değer kazanan hisselerde başı yüzde 28,28 ile Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) çekerken, ardından yüzde 16,08 ile Oba Makarnacılık (OBAMS) ve yüzde 14,95 ile Aselsan (ASELS) geldi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 9,65 ile Tekfen Holding (TKFEN) gelirken, onu yüzde 8,73 ile Grainturk Holding (GRTHO) ve yüzde 8,72 değer kaybeden Sasa Polyester (SASA) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 452 milyar 179 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 34 milyar 959 milyon TL ile Aselsan (ASELS) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 32 milyar 391 milyon TL’lik kısmı Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde ve 28 milyar 906 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri 8 trilyon 572 milyar TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Aselsan (ASELS) 680 milyar 352 milyon TL ile ilk sırada geldi. Garanti BBVA’nın (GARAN) piyasa değeri 425 milyar 40 milyon TL, Enka İnşaat (ENKAI) da 408 milyar 300 milyon TL oldu.