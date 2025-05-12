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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 2 yükselişle 10.966,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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Cuma alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,3 artışla 10.753,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek 10.787,00 puana çıktı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 2 artışla 10.966,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle haftanın ilk işlem günü pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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