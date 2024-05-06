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Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'deki kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, ekonomideki son durumun yanı sıra öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararına ilişkin süreç de değerlendirilecek.

Haber Merkezi
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Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısının gündemi oldukça yoğun.

Gündem başlıkları arasında, enflasyonla mücadele, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararı ve öğretmen atamaları bulunuyor.

Türkiye, İsrail'e 54 ürün grubunda uyguladığı ihracat kısıtlamasını tüm ürünler için genişletti.

Beştepe'deki kabine toplantısında kararın etkileri değerlendirilecek.

Güncel ekonomik gelişmeler de değerlendirilecek

Nisan ayı enflasyon rakamları, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun arttırılması, fahiş fiyat ile mücadele...

Kabine toplantısında ekonomideki güncel gelişmeler de masada olacak.

Toplantıda; Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararıyla ilgili süreç değerlendirilecek.

Atanacak öğretmen sayısı ve branşların ele alınması bekleniyor

Öğretmen atamalarının da gündemde olması bekleniyor. Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Toplantıda, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak. 

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