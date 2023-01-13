Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı, 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, "Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda çalışacaklar." açıklaması yaptı.