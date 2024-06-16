Madeni 5 TL ne zaman piyasaya çıkıyor?

Madeni 5 TL'ler ile benzerlik taşıyan ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi içeriyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, orta bölümde ise "Türkiye Yüzyılı" logosu yer buluyor.

5 TL'lik madeni paranın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.

450 milyon basım planlanıyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ilk etapta 450 milyon adet basım yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde 100. yıl logosu ile basılan hatıra parası ise 100 milyon adet olarak piyasaya sürülmüştü.

Tarih belli oldu

Darphane tarafından basımı tamamlanan madeni 5 TL'leri dağıtıma hazırlayan Merkez Bankası, bayramdan sonraki hafta içerisinde şubeler aracılığıyla piyasaya sürümü gerçekleştirecek.

Şubelerden talep edilebilecek

Madeni 5 TL talebi olan işletmeler veya kuruluşlar, bayramdan sonraki hafta itibariyle illerinde bulunan Merkez Bankası şubelerinden taleplerini karşılayabilecek.