Kan bağışı 40 bini aştı, Kızılay zamana yayılmasını istiyor

ANKARA (EKONOMİ)- Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından dünya ve Türkiye depremzedelere yardım için seferber olurken, Kızılay 24 saat içinde 200 bin kişiye beslenme yardımı sağladı ve ilk etapta 10 bin kişilik çadır kurmaya başladı.

Kızılay’dan yapılan açıklamada, bölgeye ilk etapta sevk edilen 10 bin kişilik çadırın Mehmetçik ve gönüllülerin destekleriyle kurulmaya başlandığı belirtilerek, merkez depolar ve çevre illerden çadır, battaniye, ısıtıcı, kıyafet ve gıda sevkiyatının sürdüğü bildirildi.

200 bin kişiye beslenme desteği verildi

Kızılay depremden etkilenen bölgelerde 77 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 5 sahra mutfağı, 2 mobil fırın ve 1 konteyner mutfak ile beslenme desteği sağlıyor. Kızılay, yaklaşık afetin ilk 24 saatinde yaklaşık 200 bin kişiye beslenme desteği verdi.

İlk gün yaklaşık 2 bin personel ve gönüllüsünü böyleye sevk eden Kızılay, depremin ikinci gününde de insan kaynağı sevkiyatını sürdürüyor. Kızılay personeli ve gönüllüleri afetzedelere verilen beslenme ve barınma desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.

“Kan bağışı zamana yayılsın”

Kızılay afetin ilk gününde bölgedeki hastanelerin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini mevcut stokları ile karşılarken, vatandaşlara da stokların yerine konulabilmesi için kan bağışı çağırısında bulundu. İlk gün verilen gönüllü kan bağışı sayısı 40 bin üniteyi geçti. Kızılay, kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğunu hatırlatarak, kan bağışının günlere yayılması gerektiği uyarısında bulundu. Kızılay birimleri bugün ve önümüzdeki günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.