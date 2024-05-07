Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener görevinden ayrıldı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini 2015 yılından beri sürdüren Prof. Dr. Haluk Özener, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özener, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Özener, şunları ifade etti:
"156 yıllık tarihinde seçilerek atanan ilk ve tek Kandilli Rasathanesi Müdürü unvanıyla büyük onur ve gurur duyarak yaptığım,3 dönem toplam 9 yıllık görevimi bugün itibarıyla tamamladım. Bu sürede destek olan herkese şükranlarımı sunarım."
156 yıllık tarihinde seçilerek atanan ilk ve tek @Kandilli_info Kandilli Rasathanesi Müdürü ünvanıyla büyük onur ve gurur duyarak yaptığım,3 dönem toplam 9 yıllık görevimi bugün itibarıyla tamamladım.Bu sürede destek olan herkese şükranlarımı sunarım. @UniBogazici @AFADBaskanlik pic.twitter.com/Jtivx0ZvPA— Haluk Özener (@HalukOzener) May 7, 2024