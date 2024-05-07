Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener görevinden ayrıldı

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özener, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Özener, şunları ifade etti:

"156 yıllık tarihinde seçilerek atanan ilk ve tek Kandilli Rasathanesi Müdürü unvanıyla büyük onur ve gurur duyarak yaptığım,3 dönem toplam 9 yıllık görevimi bugün itibarıyla tamamladım. Bu sürede destek olan herkese şükranlarımı sunarım."



