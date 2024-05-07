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Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener görevinden ayrıldı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini 2015 yılından beri sürdüren Prof. Dr. Haluk Özener, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener görevinden ayrıldı
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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özener, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Özener, şunları ifade etti:

"156 yıllık tarihinde seçilerek atanan ilk ve tek Kandilli Rasathanesi Müdürü unvanıyla büyük onur ve gurur duyarak yaptığım,3 dönem toplam 9 yıllık görevimi bugün itibarıyla tamamladım. Bu sürede destek olan herkese şükranlarımı sunarım."