Keçeli: Türkiye'nin Filistin'e yardımları 52 bin tonu aştı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımları konusunda bilgi verdi.

Türkiye'nin Filistin'e en çok yardım yapan ülke olduğunu belirten Keçeli, şunları ifade etti:

"Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke!

Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda.

Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı.

Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı."