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Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti ertelendi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yapacağı ziyaret ertelendi.

Haber Merkezi
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HDP Genel Merkezi, ziyaretin program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadesi kullanıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hafta başında "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." açıklaması yapmıştı.

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