Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin tarihi belli oldu

Seçimlere 2 aydan kısa bir süre kalmışken, partiler ve ittifaklar arası görüşmeler de devam ediyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim temasları kapsamında HDP'yi ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleşeceği duyuruldu.