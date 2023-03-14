Kılıçdaroğlu Suriye sınırında: Hiç kimse elini kolunu sallayarak giremeyecek

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da ziyaretlerine devam ediyor.

Hatay’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Suriye sınırına giderek açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Suriyelileri 2 yıl içinde ülkelerine göndereceklerini yineledi. Kılıçdaroğlu, "Bu necip milletin adına kara leke sürmeden Suriye’den gelen kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz. Türkiye’yi Akdeniz’in en güçlü lider ülkesi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, "İran’ı geçerek Türkiye’ye gelen Afganistanlıları da geldikleri ülkeye geri iade edeceğiz. Yani İran’a iade edeceğiz. Bunu Suriye’nin de Afganistan’ın da İran’ın da bilmesini isteriz. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir yabancıya karşı ön yargımız yok. Ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Demografik yapımızın değişmesini istemiyoruz." dedi.

Sınırın sıfır noktasında, verdiğim taahhütleri milletimize hatırlatmak istiyorum. https://t.co/lmO7j1CVUy — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 14, 2023

Sınır ihlallerinden bahseden Kılıçdaroğlu, "Defalarca söyledim bütün sınır kapılarında yazar 'Hudut namustur.' der. Hududun namus olmasının temel gerekçesi egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır. O çizgilerin içinde kalan egemenlik sınırlarımızı korumaktır bizim namus borcumuzdur. Yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı kesinlikle Cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağız. Her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bu sınırlardan Türkiye’ye giremeyecek." diye konuştu.