Kılıçdaroğlu, BTP'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret edeceği bildirildi.
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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 2 ay kaldı. Seçimler yaklaştıkça, partiler arası ittifak ve destek görüşmeleri de hızlanmaya başladı.
Destek görüşmeleri kapsamında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız Türkiye Partisi’ni (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.
BTP Genel Merkezi’nde yapılacak görüşmenin 17 Mart Cuma günü saat 15.00’te başlayacağı duyuruldu.
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