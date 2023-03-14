  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu, BTP'yi ziyaret edecek
Takip Et

Kılıçdaroğlu, BTP'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 2 ay kaldı. Seçimler yaklaştıkça, partiler arası ittifak ve destek görüşmeleri de hızlanmaya başladı.

Destek görüşmeleri kapsamında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız Türkiye Partisi’ni (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.

BTP Genel Merkezi’nde yapılacak görüşmenin 17 Mart Cuma günü saat 15.00’te başlayacağı duyuruldu.

 

Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesine yapılacak konutlar için 5 kuruş almayacağızKılıçdaroğlu: Deprem bölgesine yapılacak konutlar için 5 kuruş almayacağızGündem
AK Parti’den HÜDA PAR'a ziyaretAK Parti’den HÜDA PAR'a ziyaretGündem
AK Parti'den ittifak görüşmeleriyle ilgili açıklamaAK Parti'den ittifak görüşmeleriyle ilgili açıklamaGündem

 

MHP'de aday adaylığı süreci başladı

Seçim Haberleri

MHP'de aday adaylığı süreci başladı
YSK'nın seçim kararları Resmi Gazete'de

Seçim 2023 Haberleri

YSK'nın seçim kararları Resmi Gazete'de
Bu konularda ilginizi çekebilir
seçim Seçim 2023 Seçim 2023