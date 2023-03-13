AK Parti’den HÜDA PAR'a ziyaret

Seçimler kapsamında partiler ittifak ziyaretlerine hız verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Hür Dava Partisi’ni ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Merkezi'nde 1 saat 10 dakika süren basına kapalı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Yapıcıoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye önceki ziyaretleri dolayısıyla iadeiziyarette bulunduklarını belirtti.

HÜDA PAR'a, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, "Biz bu süreci pazarlık, koalisyon görüşmesi, milletvekilliği ve liste pazarlıklarından daha ziyade Cumhur İttifakı'nın en başından itibaren geliştirdiği gibi ilkeler etrafında bütünleşme, fikirlerimizi mümkün olduğunca ortaklaştırma olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren, Cumhur İttifak'ında yer alan ve bundan sonra yer alacak partilerin ayrı kurumsal kimliği, programı ve siyasi fikirleri bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: “Ama sonuç itibarıyla hepimizi ortak bir noktaya getiren ilkelerimizdir. O da son derece stratejik hayati bir seçim olan 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek olan seçimlerde 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını sonuna kadar açmak, yani Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçmek, Cumhur İttifakı ve onunla birlikte parlamentoda olacak siyasi partileri de güçlü bir şekilde parlamentoya taşıyabilmektir."

Bu kapsamda görüşmelerin sürdüğünü bildiren Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde belli bir noktaya gelecek ve netleştiğinde de bu işin şekli, nasıl olacağı kamuoyuyla paylaşılacaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek." dedi.

"Atılacak siyasi adımlar çok önemli"

Yapıcıoğlu da 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde olduğu gibi bu yılki seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade eden Yapıcıoğlu, bundan sonra atılacak siyasi adımların çok önemli olduğunu ve özellikli siyasi çevrelerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ocak ayında yaptıkları görüşmede Cumhur İttifakı'na katılma teklifi aldıklarını bildirerek şöyle devam etti: “O zamandan beri görüşmelerimiz devam ediyordu. Fakat deprem dolayısıyla görüşmeler hız kesti. Deprem bölgesindeki yaraları sarma konusunda yoğunlaştık hep beraber. Bu görüşmeler yeniden devam etti. Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili tavrımızı açıkladık, parlamento seçimlerine de birlikte girme, birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Fakat bunun nasıl olacağıyla ilgili detaylarda henüz bir netleşme yok. İnşallah netleşirse onu da kamuoyuyla paylaşırız. Gizli saklı üstü örtülü pazarlıklar, bu tür pazarlıklar olarak algılanmasın, bu açıklamanın gecikmesi. Bizim önceliğimiz milletimizin menfaatidir, selametidir. İnşallah bu menfaate en uygun olan şekilde görüşmelerimizi, müzakerelerimizi, fikir alışverişimizi ve birlikteliğimizi bir sonuca ulaştıracağız ve sonuca ulaştığı zamanda paylaşacağız."

Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR bugünden itibaren Cumhur İttifakı'nın bir parçası diyebilir miyiz?" sorusuna, "Henüz o noktada değil ama şu ana kadarki görüşmelerde bir pürüz yok, devam ediyor, son noktayı henüz koymuş değiliz." yanıtını verdi.

Görüşmeler kapsamında anlaşılamayan konu bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine Yapıcıoğlu, "Anlaşılamayan bir nokta yok, müzakereler devam ediyor. Bu hafta içerisinde veya hafta sonuna doğru AK Parti'ye ziyaretimiz olabilir." dedi.