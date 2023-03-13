İYİ Parti'de aday adaylığı başvuruları 15 Mart’ta başlıyor

ANKARA (EKONOMİ) İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, milletvekili aday adaylığı başvurularının 15 Mart'ta başlayacağını açıkladı. Erkeklerden 30 bin TL, kadınlardan ve gençlerden 15 bin TL ücret alınacağını belirten Zorlu, engelli vatandaşlardan ücret talep edilmeyeceğini kaydetti.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, başvuruların 15-22 Mart tarihleri arasında yapılacağını belirterek, “Genel İdare Kurulumuz adayların belirlenmesi konusunda hangi yöntemin uygulanacağına dair Sayın Genel Başkanımıza tam yetki vermiştir. Sayın Genel Başkanımızın özellikle büyük şehirlerde üye tabanlı bir yoklama arzusu ve iradesi öteden beri mevcuttur. Bunun üzerinde bir çalışma yürütülecek. Nihai kararımız da önümüzdeki günlerde paylaşılacak” dedi.

Zorlu, İYİ Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 14 Mayıs tarihinin milletin kader anlarından biri olacağını vurgulayan Zorlu, “Bugüne kadar ortaya koyduğu karar ve politikalarla başarıdan hızla uzaklaşmış iktidara 'Tamam mı, devam mı?' denilecek” ifadesini kullandı.

Hafta sonu deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşlik ettiğini hatırlatan Zorlu, iki büyükşehir belediye başkanının 14 Mayıs’ta kazanılacak zaferle Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini üstleneceğini belirtti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Zorlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun hem belediye başkanı hem de cumhurbaşkanı yardımcısı olamayacaklarını ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun açıklamalarının hatırlatılması üzerine “Bunlar çözülmeyecek noktalar değil. Önemli olan irademizdir. Bu, Sayın Genel Başkanımızın önerisi ve Millet İttifakı'nın ortak mutabakatıyla varılmış bir karardır” dedi.