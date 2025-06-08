İmamoğlu'ndan 'Yeşil Türkiye Seferberliği' mesajı: Tüm Türkiye’de yapacağız
Silivri'de tutuklu bulunan görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yeşil Türkiye Seferberliği" projesini sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu, yeni proje için "İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız" dedi.
İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Yeşil Türkiye Seferberliği" projesinin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacağını duyurdu.
Betonlaşma yerine yeşil altyapı modelleri devreye alınacak
Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından yapılan açıklaması şöyle:
"Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız.
İstanbul’a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız.
'Yeşil Türkiye Seferberliği' sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız.
İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız."