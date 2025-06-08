Gazze’ye yardım götüren Madleen Gemisi’ne İsrail’den tehdit: Geri dönün

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Greta Thunberg ve aktör Liam Cunningham da gemide

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Gazze’ye doğru ilerliyor.

Kanal 12'nin haberine göre ise İsrail donanması, Gazze'ye yaklaşan yardım gemisini durdurmaya ve İsrail'in merkezindeki Aşdod limanına çekmeye hazırlanıyor.

Kritik saatlere girildi

Yardım filosunun organizatörlerinden biri olan komite, yaptığı açıklamada geminin Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye'den geçtiğini ve birkaç saat içinde Gazze'ye giden yolda Mansoura şehrine ulaşacağını açıkladı.

Açıklamada “Önümüzdeki saatler çok kritik olacak” denildi.

12 aktivist gemide bulunuyor

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

Organizatörlerine göre gemi Gazze halkı için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler taşıyor.

İsrail geminin yerini ve sinyalini engellemeye çalışıyor

Komite kısa bir süre sonra İsrail'in geminin yerini ve sinyalini engellemeye çalıştığı uyarısında bulunan bir açıklama da yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail'in Madleen üzerindeki meslektaşlarımızın konumunu ve sinyalini bozduğu görülüyor. Bu ciddi bir durum. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz.”

İletişim kesintileri yaşanıyor

Madleen filosunda yer alan aktivist Yasemin Acar da iletişim kesintisinin resmen başladığını doğruladı.

Acar, "Eğer önümüzdeki saatlerde bizden haber alamazsanız, dünyayla bağlantımız kesilmiş demektir. Bunu Gazze için yaptığımızı unutmayın” dedi.

"Engellemeye maruz kalmazsak Gazze'de olacağız"

Madleen gemisinde yer alan Türk aktivist Hüseyin Şuayb, "Şu anda yolculuğumuz doğrudan Gazze'ye. Hiç yolumuzdan sapmadan, doğrudan Gazze'ye gitmek amacıyla yola çıktık. Hala Gazze'ye doğru ilerliyoruz. Şu anda çok az yolumuz kaldı. Bizim için kritik saatler. Yarın inşallah Gazze'de olacağız, herhangi bir engellemeye maruz kalmazsak" dedi.

İsrail’den sert açıklama: Geri dönün

Madleen’in yolculuğu tüm dünya tarafından takip edilirken İsrail'den sert bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait geminin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Yahudi karşıtı Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

Katz, İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" dile getirdi.

Hamas: Madleen gemisindeki aktivistelerin güvenliğinden İsrail sorumlu

GAZZE (AA) - Hamas, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen gemisinde bulunan aktivistlerin can güvenliğinin sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Naim, "Gazze'de vahşice uygulanan ablukayı kırmak için insanlık adına hayatlarını riske atan dayanışmacıların hayatlarından İsrailli liderleri sorumlu tuttuklarını" ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki ablukayı kaldırmak için ister Madleen gibi denizden ister birkaç ülkeyi geçerek karadan gerçekleştirilen eylemleri hedef alan tehditlerinin, dünyadaki özgür insanların hedeflerine ulaşması konusundaki iradelerini kıramayacağını kaydeden Naim, "nefret, ölüm ve yıkımın iradesinin, yaşama iradesine galip gelemeyeceğini" vurguladı.

BM Raportörü: 'Madleen Gazze'ye 'yardım'ın yanında 'insaniyet' de taşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait "Madleen" isimli geminin "yardım"ın yanı sıra "insaniyet" de taşıdığını bildirdi.

Albanese, X'ten yaptığı paylaşımda, Madleen'in Gazze'ye yaklaştığını ve yarın varmasının planlandığını kaydetti.

"Gemi sadece yardım değil, insaniyet de taşıyor. Hepimiz için." ifadelerini kullanan Albanese, İsrail'e, önceki filoda olduğu gibi aktivistlerin hayatını tehlikeye atmaması yönünde çağrı yaptı.

Albanese, bu girişimin İsrail'in "soykırım makinesine" son vermesi temennisinde bulundu.

İtalya’dan yola çıktı

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Koalisyonun başka bir gemisine geçen ay İHA ile saldırılmıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.