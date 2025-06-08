Trump protestoları nedeniyle Los Angeles'a ulusal muhafız konuşlandırıldı

Trump'ın protestolara müdahale için görevlendirdiği ilk Ulusal Muhafız ekipleri Los Angeles'a ulaştı.

BBC’nin haberine göre Trump, göçmenlerin gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların ikinci gününde, Los Angeles'a 2 bin kişilik Ulusal Muhafız ekibinin gönderilmesi talimatını verdi.

Karar, kentin ağırlıklı olarak Latin kökenli nüfusun yaşadığı Paramount bölgesinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) güçleriyle göstericiler arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi.

Ekipler bölgede konuşlandırıldı

Görevlendirilen ilk grup San Bernardino bölgesine ulaştı.

Los Angeles County Şerif Departmanı'nın BBC'ye verdiği bilgiye göre, dünkü protestoların ardından bir kişi tutuklandı, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı. Polis gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Ne olmuştu?

Olaylar, ICE birliklerinin yasa dışı göçmenleri gözaltına almak için baskınlar düzenlemesinin ardından başladı. ICE, Trump'ın göçmenlik politikası çerçevesinde, belgeleri olmayan göçmenleri tutuklayıp sınır dışı ediyor.

Trump: Bu bir isyandır

Trump, Ulusal Muhafız birimlerinin "geçici olarak" göçmenlik görevlilerini koruyacağını belirten emrinde, "Eğer protestolar veya şiddet eylemleri, yasaların uygulanmasını doğrudan engelliyorsa, bu durum ABD hükümetinin otoritesine karşı isyan anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

ICE baskınlarını ve protestolarda görülen şiddet olaylarını eleştiren Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Cumartesi gecesi görev yapan Los Angeles polisi ve yerel kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

“Asla şiddet kullanmayın”

California Valisi Gavin Newsom sosyal medyada, "Federal hükümet California Ulusal Muhafızları'nın kontrolünü ele aldı ve Los Angeles'a 2 bin asker konuşlandırıyor. Bu, kolluk kuvvetlerinde bir eksiklik olduğu için değil, bir gösteri istedikleri için" dedi.

Protestoculara seslenen Newsom, "Onlara bu fırsatı vermeyin. Asla şiddet kullanmayın. Barışçıl şekilde sesinizi duyurun" diye yazdı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X üzerinden yaptığı açıklamada, Los Angeles'ta yerel kolluk kuvvetlerine destek vermek üzere Ulusal Muhafızların "hemen" görevlendirildiğini duyurdu.

Hegseth, şiddet olaylarının sürmesi durumunda Camp Pendleton'daki aktif görevdeki deniz piyadelerinin de "yüksek alarm seviyesinde" hazır beklediğini belirtti.

"Şehirdeki şiddet yanlısı toplu saldırılar, ülkemizden suçlu yasadışı yabancıların çıkarılmasını engellemek için tasarlanmış birer suç eylemidir," diyen Hegseth, yaşananları "suç kartelleri tarafından yönlendirilen tehlikeli bir işgal" ve "ulusal güvenlik riski" olarak nitelendirdi.

Bakan ayrıca, Trump yönetimi altında "federal ajanlara ve tesislere yönelik şiddet ve yıkımın asla hoşgörüyle karşılanmayacağını" söyledi.

New York Times gazetesine göre, Paramount kentinde polisle göstericiler arasındaki gerginlik son bir saat içinde tırmandı.

Haberde, protestocuların polise havai fişek fırlattığı, güvenlik güçlerinin ise biber gazı kapsülleri ve başka silahlarla karşılık verdiği belirtiliyor.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), şehir merkezinde bir gözaltı merkezinin çevresindeki protestolara müdahale ettiklerini açıkladı.

LAPD merkez birimi, "Defalarca uyarılmalarına rağmen dağılmayan çok sayıda kişi gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

Polisin, "ağrı ve rahatsızlık verebilecek" ölümcül olmayan mühimmat kullanma yetkisi aldığı da belirtildi.

Yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki polis daha sonra taburcu edildi.

Çatışmalar nasıl ve ne zaman başladı?

Cumartesi günü yaşanan çatışmalar, Los Angeles şehrinde yer alan ve yaklaşık 51 bin kişinin yaşadığı Paramount kentinde yoğunlaştı.

Compton'ın komşusu olan bu küçük şehir, bölgede yeni bir göçmen baskınlarına dair haberlerin çıkmasının ardından gösterilerin odağına dönüştü.

LA County Şerif Departmanı, Cumartesi öğlen saatlerinde Paramount Bulvarı'nda büyük bir kalabalığın trafiği tıkadığını ve bölgede "yasadışı toplanma" ilan edildiğini duyurdu.

İlk çatışmalar, Cuma günü Los Angeles'ta ICE'nin şehir genelinde gerçekleştirdiği baskınlarla başladı.

CBS'in haberine göre, baskınlar Westlake Mahallesi ve Güney Los Angeles'ta yoğunlaştı.

Haftalık ICE operasyonları kapsamında kentte toplam 118 kişi, sadece Cuma günü ise 44 kişi gözaltına alındı.

California Valisi Gavin Newsom, bu baskınları "zalimce" olarak nitelendirdi.

Amerikan CBS haber kanalı, daha sonra gözaltına alınan kişilerin Federal Bina'da tutulduğunun ortaya çıkmasının ardından şehir merkezindeki bu binanın protestoların odağı haline geldiğini bildirdi.

Dış cephesine sprey boyayla yazılar yazılan binaya çeşitli cisimler atıldığı bildirildi. Polis, olayları "yasa dışı toplanma" olarak ilan etti.

Cumartesi günü ise Paramount'ta bir başka baskın söylentisi üzerine 400 kadar kişi yeniden protestoya katıldı.

Ulusal Muhafızlar ne zaman ve nasıl görevlendirilir?

ABD Ulusal Muhafızları, genellikle eyalet valileri tarafından yerel düzeyde göreve çağrılır.

Ancak Trump, Associated Press'e konuşan California Valisi Newsom'un ofisine göre, federal hükümetin kontrolünü sağlayan bir yasa hükmüyle bu yetkiyi devraldı.

Bu yasa, yalnızca belirli durumlarda, örneğin ABD'ye bir saldırı olması ya da saldırı tehdinin bulunması, federal yasaların normal yollarla uygulanamaması durumlarında geçerli.

Trump, protestoların ve baskınlara karşı koymanın bir "isyan" olduğunu savunarak bu maddeyi devreye sokmuş görünüyor. Ancak bu yetkinin valinin onayı olmadan kullanılabilir olup olmadığı net değil.