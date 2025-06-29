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İran'da "güvenlik bölgelerinde" izinsiz İHA uçuranlara hapis cezası verilecek

İran Meclisi, izin almadan askeri alanlar ve güvenlik bölgelerinde, insansız hava araçları (İHA) uçuranlar için hapis cezasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Haber Merkezi
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İran'da "güvenlik bölgelerinde" izinsiz İHA uçuranlara hapis cezası verilecek
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İran devlet televizyonuna göre, meclis hapis cezasını içeren yeni düzenlemeyi onayladı. Yeni yasaya göre, sivil İHA’larla yapılan haritalama, görüntüleme ve veri toplama faaliyetleri için Genelkurmay Başkanlığından izin alınması şart koşuldu.

Resmi mülkiyet belgesi zorunluluğu getirildi

Ayrıca, İHA alım-satımı ve taşınması için resmi mülkiyet belgesi zorunluluğu getirildi. Belgesi olmayan araçlara el konulacak, sahiplerine hapis cezası verilebilecek.

Askeri, emniyet ve güvenlik bölgelerinde izinsiz İHA uçuranlar, hapis cezasıyla yargılanacak, savaş veya olağanüstü güvenlik durumlarında ceza daha da ağırlaştırılacak.

İHA'ların casusluk, terör, askeri amaçlarla kullanılması halinde en aır cezalar uygulanacak

İHA'ların casusluk, terör ya da askeri amaçlarla kullanılması halinde ise failler en ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayı gerekiyor.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı saldırılarda çok sayıda kamikaze drone ve İHA kullanarak, ülkedeki önemli bölgelere saldırı düzenlemişti.

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