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Gazeteci İrfan Değirmeci dahil 41 kişi bugün adliyeye sevk edilecek

Dün akşam Türkiye İşçi Partisi etkinliğinde gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci'nin de aralarında olduğu 41 kişi bugün adliyeye sevk edilecek.

Haber Merkezi
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Gazeteci İrfan Değirmeci dahil 41 kişi bugün adliyeye sevk edilecek
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından dün Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen etkinlikte gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci'nin de aralarında olduğu 41 kişi bugün adliyeye sevk edilecek.

Ne oldu?

Dün akşam aralarında TİP Parti Meclisi Üyeleri, il yöneticileri ve parti üyelerinin de bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında 77 günlük tutukluluğunun ardından üç gün önce tahliye edilen "Basel" lakaplı sosyal medya fenomeni Bekir Aslan da bulunuyor.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor. Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerine yer verilmişti.

Gözaltına alınanlar dün Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 41 kişi bugün öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilecek.

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