İmamoğlu, diplomasının iptal sürecini paylaştı: Bu topraklarda namertlik sökmez

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabının kapatılmasının ardından paylaşımlarını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda diplomasının iptal edilme sürecine ilişkin bir video yer aldı.

"Amaç İmamoğlu'nu sahadan çekmek"

Videoda 1994 yılında İstanbul Üniversitesi'ne diplomayla çıktığını ve 2025'te 2025'te Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiğini ifade etti.

"O gün siyasi dengem değişti" ifadelerinin yer aldığı videoda, diplomasının iptal edilme süreci tek tek anlatıldı. Üniversite yetkisi olmayan bir kurulun diplomanın iptali için karar verdiğini belirtti. Kararın hukuksuz olduğuna vurgu yapılan videoda, "Amaç İmamoğlu'nu sahadan çekmek" ifadeleri yer aldı.