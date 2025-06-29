Netanyahu, yolsuzluk davasında kendisine desteğini yineleyen Trump'a teşekkür etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha kendisi hakkındaki yolsuzluk davalarının düşürülmesini talep eden ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kez daha teşekkürler Donald Trump" ifadesini kullandı.

Thank you again, @realDonaldTrump.



Together, we will make the Middle East Great Again! https://t.co/hfkct0Sqw7 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 29, 2025

Trump'a kendisine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Netanyahu, "Birlikte Orta Doğu'yu yeniden büyük yapacağız" iddiasında bulundu.

Trump'ın paylaşımı

ABD Başkanı Trump, 26 Haziran'da Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

Bir kez daha bu talebini dile getiren Trump, İsrail'e milyarlarca dolar yardımda bulunduklarını söyleyerek Netanyahu'ya yapılanları kendisine de yapılan "cadı avına" benzetti ve "Buna izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jun 28, 2025, 6:57 PM ET )



It is terrible what they are doing in Israel to Bibi Netanyahu. He is a War Hero, and a Prime Minister who did a fabulous job working with the United States to bring Great Success in getting… pic.twitter.com/RO0jWkvslQ — Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) June 28, 2025

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.