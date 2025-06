Netanyahu, yolsuzluk davasında kendisine desteğini yineleyen Trump'a teşekkür etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha kendisi hakkındaki yolsuzluk davalarının düşürülmesini talep eden ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kez daha teşekkürler Donald Trump" ifadesini kullandı.

Thank you again, @realDonaldTrump . Together, we will make the Middle East Great Again! https://t.co/hfkct0Sqw7

Trump'a kendisine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Netanyahu, "Birlikte Orta Doğu'yu yeniden büyük yapacağız" iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, 26 Haziran'da Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

Bir kez daha bu talebini dile getiren Trump, İsrail'e milyarlarca dolar yardımda bulunduklarını söyleyerek Netanyahu'ya yapılanları kendisine de yapılan "cadı avına" benzetti ve "Buna izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jun 28, 2025, 6:57 PM ET )



It is terrible what they are doing in Israel to Bibi Netanyahu. He is a War Hero, and a Prime Minister who did a fabulous job working with the United States to bring Great Success in getting… pic.twitter.com/RO0jWkvslQ