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Bakan Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili Rusya-Ukrayna müzakereleri ve Nato Zirvesi hazırlıklarını ele aldı.

Haber Merkezi
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Bakan Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Fidan ile NATO Genel Sekreteri Rutte arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Rusya-Ukrayna müzakereleri ana gündemde 

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı

Aynı zamanda, 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın başkenti Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.

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