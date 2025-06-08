Bakan Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili Rusya-Ukrayna müzakereleri ve Nato Zirvesi hazırlıklarını ele aldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanı Fidan ile NATO Genel Sekreteri Rutte arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Rusya-Ukrayna müzakereleri ana gündemde
Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.
NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı
Aynı zamanda, 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın başkenti Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
Gündem