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Meksika'da mumyalanmış 60 ceset bulundu

Meksika’nın kuzeyindeki Chihuahua eyaletinde, bir krematoryum binasında 60 kişiye ait mumyalanmış ceset bulundu.

Haber Merkezi
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Meksika'da mumyalanmış 60 ceset bulundu
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Yerel basında yer alan habere göre, Juarez kentinde bulunan ve krematoryum olarak kullanıldığı belirtilen binada, yerel halkın kötü kokular nedeniyle yaptığı şikayet üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Binaya yapılan baskında, bir odada üst üste yığılmış 60 kişiye ait mumyalanmış ceset tespit edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, cesetlerin bazılarının birkaç ay öncesine ait olduğu, bazılarının ise çürümeye başladığı belirlendi.

Olay yerine adli inceleme ekipleri, mobil adli tıp laboratuvarı ve soğutmalı araçlar sevk edildi.

Chihuahua Eyalet Soruşturma Ajansı (AEI) ile Eyalet Başsavcılığı (FGE) ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kuzey Bölgesi Savcısı Carlos Manuel Salas, yaptığı açıklamada, cesetlerde işkence izine rastlanmadığını ve ölümlerin büyük olasılıkla doğal nedenlerle gerçekleştiğini ifade etti.

Jalisco eyaletinde dün gizli bir mezarda yürütülen kazı çalışmaları sonucunda 34 ceset ve 169 torba insan kalıntısı ortaya çıkarılmıştı.

Ülkede kayıp kişi sayısının resmi verilere göre 127 bini aştığı tahmin ediliyor.

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