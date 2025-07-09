Meksika'da eski Devlet Başkanı Nieto'ya soruşturma başlatılacak

Meksika Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, düzenlenen basın toplantısında, Nieto hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Manero, İsrailli iş adamlarının, ünlü Pegasus casus yazılımının arkasındaki İsrailli şirket NSO Group'u kapsayan siber güvenlik ihalelerini almak için Nieto'ya 25 milyon dolar ödediği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılacağını kaydetti.

"Somut raporlar mevcut"

Önceki yönetim döneminin başlangıcından bu yana çeşitli şikayetlerde bulunulduğunu ancak bunların yeterli delille doğrulanamadığını belirten Manero, "Bu yeni davada, eski devlet başkanının kendisinden gelen bir yanıt da dahil olmak üzere Pegasus'u satan şirketlerle bağlantıya işaret eden somut raporlar mevcut." dedi.

Manero, "İsrailli yetkililerle ilişkimiz kolay olmadı. Ayotzinapa'da yaşananlara kadar uzanan birçok problemimiz var ve yıllardır ilerleyemeyen davalar söz konusu." diye konuştu.

Öte yandan, Nieto, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımında, "En ufak bir gazetecilik titizliği olmaksızın, dikkatsiz ve kötü niyetli iddialarda bulunan raporlarla karşılaşmaktan üzüntü duyuyorum. İddia edilen ödemelere dair haber tamamen asılsızdır. Kanıttan tamamen yoksun bir ima." ifadelerini kullanarak, hakkındaki iddiaları reddetti.

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Meksika ile İsrail arasındaki gerilim

Meksika'nın Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde, 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrencilerle polis arasında çatışma çıkmış, polisin, öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, araçlara zorla bindirildikten sonra kaybolmuştu.

Meksika, kaçırılma olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten ancak Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador 2018'de göreve geldikten sonra, "Ayotzinapa Davası" olarak da bilinen "toplu kaçırma" davasının yeniden açılmasının ardından ülkeden firar edip İsrail'e giden eski Başsavcı Tomas Zeron'un ülkeye iadesini istemişti. İsrail, Zeron'u iade etmemiş ya da tutuklamamıştı.

Meksika hükümetinin İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü desteklemesi ve İsrail’in Filistinlilere yönelik eylemlerini eleştirmesi de iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.