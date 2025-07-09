  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'ın Putin'i Ukrayna'ya saldırırsa Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiği iddia edildi
Takip Et

Trump'ın Putin'i Ukrayna'ya saldırırsa Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl seçim kampanyasına bağışta bulunanlarla düzenlediği özel toplantılarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırmaktan caydırmak için Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiğini söylediği ileri sürüldü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın Putin'i Ukrayna'ya saldırırsa Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiği iddia edildi
Takip Et

Amerikan basın kuruluşu CNN, Trump'ın 2024 seçim kampanyası kapsamında New York kenti ile Florida eyaletinde düzenlediği bağış toplama etkinliklerinde yaptığı basına kapalı konuşmalara ulaştı.

Ses kayıtlarında Trump'ın, "Putin'e, 'Eğer Ukrayna'ya girersen Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım. Başka çarem yok.' dedim. O da bana inanmadığını söyledi ama bence yüzde 10 kadar inanmıştı" ifadeleri yer aldı.

Benzer bir uyarıyı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e de Tayvan konusunda yaptığını anlatan Trump, "Ona 'Tayvan'a saldırırsan Pekin'i bombalarız.' dedim. Beni deli sandı. Ama sorun yaşamadık" diye konuştu.

Trump, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yerine kendisinin görevde olması halinde Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların yaşanmayacağını da savundu.

Ses kayıtlarında Trump'ın, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteriler hakkında da açıklamalarda bulunduğu duyuldu.

Göstericileri ülkeden sınır dışı etmenin protestoları durduracağını savunan Trump'ın ses kayıtlarında, "Protestolara katılan öğrencileri ülkeden atardım" ifadeleri yer aldı.

Trump ve Netanyahu, Gazze'yi görüşmek üzere ikinci kez bir araya geldiTrump ve Netanyahu, Gazze'yi görüşmek üzere ikinci kez bir araya geldiDünya
Dünya
Hindistan’da 45 yıllık köprü çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan’da 45 yıllık köprü çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çin: Moskova ile aramızda olan işbirliğine müdahale edilmemeli
Çin: Moskova ile aramızda olan işbirliğine müdahale edilmemeli
AB'den kriz önlemleri: Kritik ham madde stoklanacak
AB'den kriz önlemleri: Kritik ham madde stoklanacak
İsviçreli Milletvekili Fridez, ABD'nin fiyat artışı nedeniyle F-35A anlaşmasının iptalini istedi
İsviçreli Milletvekili Fridez, ABD'nin fiyat artışı nedeniyle F-35A anlaşmasının iptalini istedi
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri: Aliyev ve Paşinyan masaya oturuyor
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri: Aliyev ve Paşinyan masaya oturuyor
Çin vizesiz seyahat kapısını 75 ülkeye açtı! Türkiye listede yer almadı
Çin vizesiz seyahat kapısını 75 ülkeye açtı! Türkiye listede yer almadı