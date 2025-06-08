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AFAD ve Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde art arda deprem meydana geldi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu. Ege Denizi'nde 20:14'te 3.4 büyüklüğünde, saat, 20:40'ta da 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD ve Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde art arda deprem meydana geldi
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Ege Denizi beşik gibi sallanıyor. Ege Denizi'nde son 1 saatte 2 deprem meydana geldi.

İlkini Kandilli Rasathanesi duyurdu. Saat 20:14'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5 kilometre derinlikte meydana geldi. 

AFAD da saat 20:40'ta 3.5 büyüklüğünde ikinci depremi duyurdu. 

Kandilli son depremler listesi

Ege'de ikinci deprem

AFAD Ege Denizi'nde 20:40'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir Karaburun açıklarında, 6.49 kilometre derinlikte meydana geldi. 

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