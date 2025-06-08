AFAD ve Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde art arda deprem meydana geldi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu. Ege Denizi'nde 20:14'te 3.4 büyüklüğünde, saat, 20:40'ta da 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor. Ege Denizi'nde son 1 saatte 2 deprem meydana geldi.
İlkini Kandilli Rasathanesi duyurdu. Saat 20:14'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5 kilometre derinlikte meydana geldi.
AFAD da saat 20:40'ta 3.5 büyüklüğünde ikinci depremi duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 8, 2025
EGE DENIZI https://t.co/kYnAroLgsj
08.06.2025, 20:14:13 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kandilli son depremler listesi
Ege'de ikinci deprem
AFAD Ege Denizi'nde 20:40'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir Karaburun açıklarında, 6.49 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 8, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [06.96 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2025-06-08
Saat:20:40:29 TSİ
Enlem:38.69833 N
Boylam:26.55639 E
Derinlik:6.49 km
Detay:https://t.co/rhGeCoq19o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi