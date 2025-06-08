Ferdi Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hasar büyük

Elektrik çarpması sonrası kalbi 70 dakika duran Ferdi Zeyrek’in yoğun bakım tedavisi sürüyor.

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi, Zeyrek'in kanındaki oksijen seviyesinin düzeldiğini açıklamıştı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel de umutla beklediklerini söylemişti.

Ferdi Zeyrek'in doktorlarından yeni açıklama geldi

36 saati aşkın bir süredir yoğun bakımda süren Zeyrek’in doktorlarından yeni bir açıklama daha yapıldı.

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Tedavi desteği devam ediyor. Bu süreç dinamik bir süreç, her an değişebilir." dedi.

“Ciddi bir organ hasarı var”

Ferdi Zeyrek'in durumunun stabil olduğunu kaydeden Topçu, "Süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Ciddi bir organ hasarı karşımızda." şeklinde konuştu.

Tüm hekimlerin ellerinden gelen gayreti gösterdiğini anlatan Topçu, "Bakanlığın da destekleriyle bu konularda çok değerli olan bilim insanlarıyla da bir grup kurarak, tedavinin yönlendirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu" dedi.

Savcılık soruşturma başlattı, 2 şüpheli ifade verdi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

"Tesisatta paslanma gözlemlendi"

Olay Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da takip ediliyor. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi.

Ulutaş ayrıca "Elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür." dedi. Ulutaş, yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğuna ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığına dikkat çekti.

Arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu evde havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek istedi. Elektrik kaçağı nedeniyle akılma kapılan Zeyrek'in kalbi durdu. 48 yaşındaki Zeyrek, 20-25 dakika temel yaşam desteği uygulanarak hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Kalp durması dirençliydi, 50'nci dakikada canlandırma işlemine yanıt alındı. Vakit kaybetmeden yoğun bakımdaki tedaviye geçildi. Zeyrek, buradaki müdahaleye de olumlu yanıt verdi. Ancak henüz tehlike geçmiş değil. (NTV)