Ferdi Zeyrek’in yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor: 20'ye yakın kişinin ifadesi alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.

70 dakika kalp masajı yapıldı

Saat 23:30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 5-6 dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek’e kalp masajı uygulamaya başladı. Olaydan yaklaşık 70 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırıldı.

Zeyrek'in ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

"İyi ya da kötü diyemeyiz, durumu stabil"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımda 34. saati tamamladık. An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç. Tüm bölümlerin hekimleri hastanın başında. Tüm Türkiye'den uzmanlarla istişaredeyiz. Ciddi organ hasarı ve ciddi elektrik yanığı karşımızda ama hasta için tüm ekip 24 saat çalışıyor. Düne göre Zeyrek'in durumu aynı stabil" dedi.

Bilirkişi raporu bekleniyor

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, ilk gece olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Soruşturma çerçevesinde makine mühendisi ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif yaptı.

Bilirkişi raporunun önümüzdeki hafta içinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulması bekleniyor. Raporda, yer alacak teknik bulgular ve tespitlerin, soruşturmanın seyrini belirleyeceği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar olayla bağlantılı olarak yaklaşık 20'ye yakın kişinin ifadesi alındı.

İfade verenler arasında olay yerine ilk ulaşan sağlık görevlileri, itfaiye personeli ve ilk müdahaleyi yapan diğer görevliler de bulunuyor. Aile fertlerinin ise daha ifadesinin alınmadığı öğrenildi.

Soruşturmada olası ihmal ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi veya kurumlara ilişkin değerlendirmelerin, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılacağı öğrenildi.