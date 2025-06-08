Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 26 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayramın ikinci günü (Cumartesi) gerçekleşen 683 trafik kazasında dokuz vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, bin 143 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Bayramın ilk üç günü toplamında (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) ise 2 bin 238 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 26 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3 bin 590 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kurban Bayramı’nın 2. günü (Cumartesi) 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.143 vatandaşımız ise yaralandı.



Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2.238 trafik kazası meydana geldi.… pic.twitter.com/3nDhvLi40n — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 8, 2025

Bakan Yerlikaya, “26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil” sözleriyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bayram süresince Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, vatandaşların güvenliği için 1 milyon 351 bin 653 aracı denetledi.

Bakan Yerlikaya, denetimlerin amacının işlem yapmak değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek olduğunu vurguladı.

Son olarak, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.