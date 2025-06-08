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Tarlada yıldırım dehşeti: Aynı aileden 5 yaralı

Denizli’nin Çameli ilçesinde sağanak yağış sırasında tarlada çalışan 5 kişilik bir aileye yıldırım isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
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Tarlada yıldırım dehşeti: Aynı aileden 5 yaralı
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Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşanan sağanak yağış sırada, tarlada çalışan ailenin üzerine yıldırım düştü. Düşen yıldırımda 5 kişilik aile yaralandı.

Ekipler bölgeye gitti

Olay, Denizli'nin Çameli İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çameli'de yaşanan gök gürültülü sağanak yağış sonucu ovaya yıldırım düştü. Yıldırım düştüğü anda tarlada çalışmakta olan anne baba ve çocuklarının bulunduğu 5 kişilik aile fertleri yaralandı.

5 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı baba Adem Tiner (54), anne Sevinç Tiner (52), çocuklar Mehmet Tiner (14), Onur Tiner (27) ve İlkay Tiner'i (24) olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çameli Devlet Hastanesine sevk etti.

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından daha kapsamlı kontrol amacıyla yaralılar Denizli'ye sevk edildi. Baba Adem Tiner ve en küçük çocuk Mehmet Tiner Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken anne Sevinç Tiner, çocukları Onur ve İlkay Tiner Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılar gözetim altında 

Genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilen aile fertleri tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutuluyor.

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