Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı! Trafik yoğunluğu artıyor
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler dönüş yoluna çıktı. Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Yollarda yoğun trafik giderek artıyor.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı.
Bayram tatilinin sona ermesiyle Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde İstanbul yönünde trafik akıcı ancak yoğun bir şekilde ilerliyor.
Bolu geçişi İstanbul istikametinde yoğun
Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu.
Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevki, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.
D-100 kara yolunda araç trafiği yoğunlaştı
D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.
Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.
Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü ve Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.
Jandarma ve trafik ekipleri teyakkuzda
Jandarma, karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.
Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de bayram tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.
Trafiğin yavaşlaması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi Bekirdere Rampası kesiminde zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.