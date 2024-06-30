Sinan Oğan: Kılıçdaroğlu bana yardımcılık ve 3 bakanlık teklif etti

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı'nın adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, TV100 canlı yayınında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

"1 yıldır tehditlerle uğraşıyorum"

Seçimin ardından tehditler aldığını söyleyen Sinan Oğan, "Çok yoğun bir şekilde tehdit ve linçlerle mücadele etmek zorunda kaldım. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber böylesine bir linç kültürü olduğunu bu kadar derinden hissetmemiştim. 1 yıldır çocuklarıma, aileme kadar tehditlerle uğraştım. Devletin koruması altına girmek durumunda kaldık. FETÖ'cüler mi tehdit etmedi, CHP yandaşları mı etmedi? Muhalif bir belediye başkanının trol ordusu tehdit etti" diye konuştu.

"Erdoğan'a haber gönderdim"

Seçim gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdiğini belirten Oğan, "İlk tur seçim gecesinde ben Sayın Erdoğan'a haber gönderdim. Dedim 'Sakın 49 buçuktan 50 yapmaya kalkışmayın. Bu ülkenin bu ekonomik krizde birinci turda çok zayıf bir şekilde çok cüzi bir miktarda kazanmasına vesile olmayın'. Bu ne demekti biliyor musunuz? Tartışmaların olduğu bir Türkiye. Kazandı mı kazanmadı mı? Ben dedim ki önemli olan güçlü hükümetin ülkeyi yönetmesidir" dedi.

"Tamamlamayın derken neyi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine Oğan, "O akşam çok gitti geldi ya. Ben onlar öyle bir hamlede bulunuyor demiyorum. Ben uyardım, dedim ki bu ülkede benim önceliğim güçlü bir hükümet çıkarmamız lazım" yanıtını verdi.

"Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden desteklemediği sorularını cevaplayan Sinan Oğan, şunları söyledi:

"Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım. Benim omuzumda böyle bir yük vardı. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleseydik birinci turda 5 puan fark yemiş. Millet İttifakı olarak parlamento çoğunluğunu kaybetmiş. Buna rağmen zorlasaydık, cumhurbaşkanlığını kazansaydık ben cumhurbaşkanı yardımcısıydım. 22 yıldır CHP muhalefette. İlk turda Sayın Erdoğan’a 5 puan fark attı da ben mi desteklemedim? Başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz, bunun farkında mı arkadaşlar? Cumhurbaşkanının imzaladığı kararnamelerin parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. 2000'li yılların başında bir anayasa kitapçığı fırlatıldı diye ne büyük krizler yaşadık. Peki, parlamento Cumhur İttifakı'nın kontrolünde değil miydi?"

"Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif edildi"

Sinan Oğan, ikinci tur öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesini ise şöyle anlattı:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde bana Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, 3 Bakanlık teklif etti. Ama ben 'Önceliğim bu değil' dedim. Benim önceliğim bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Beni linçleyenlere ricam şudur; arkadaşlar istediğiniz kadar linçleyin, eleştirin ama önce bir dinleyin. Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım, kimse kusura bakmasın benim omuzumda böyle bir yük vardı.

Kılıçdaroğlu’na, 'Parlamento çoğunluğu sizde değil, 5 puan da ilk turda geridesiniz. Biz sizi desteklersek ya ucu ucuna kazanırız ya kazanamayız. Ucu ucuna kazandığımız bir seçimde, parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi' diye sordum. Dedi 'Yönetemeyeceğiz'. Çünkü yönetemeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığını alabilirsiniz ama ülkeyi yönetmezsiniz. Ben, 'Bu ülkede kriz çıkacak' dedim; 'Evet kriz çıkar' dedi. İkinci sorum şu oldu, 'Krizden çıkış planınız var mı?'. 'Var, bize destek olun seçimi kazanalım, ülkeyi bir daha seçime götürelim' dedi. Sayın Erdoğan'ın da istediği bir şeydi bu. Gördünüz mü bak, daha ülkeyi 3 ay yönetemediler, yeniden seçime götürdüler diyecekti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaat ettiği, önerdiği bir şey olup olmadığı sorulan Sinan Oğan, "Hayır, ben baştan önünü kestim. 'Ben bir şey talep etmiyorum' dedim. 'Şu maddelerde uzlaşırsak sizi destekleriz' dedim. O maddelerde uzlaştık. Onun ötesinde ne bir görev talebim oldu, ne de iddia edildiği gibi maddi bir talebim oldu, ne başka bir talebim oldu. Çünkü ben şunu gördüm burada mesele benim bir görev talep etmem, şahsi ikbalimi düşünme meselesi değildi" dedi.

"Zor şartlarla hiç kimsenin beklemediği yüzde 5.2’lik oy alan Sinan Oğan, 2028'de en güçlü sağın adayıdır" diyen Oğan, "Plana sadık kal dedik. Biz planın parçalarını yaşıyoruz. Birinci parçası Türk milliyetçilerinin bir miktarını bir araya getirip Türk milliyetçilerini 2023 seçimlerinin belirleyeni yapmaktı, yaptık. Şimdi sıra bir Türk milliyetçisi cumhurbaşkanı adayı çıkarmak ve cumhurbaşkanlığını almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Söz konusu daireyi şubatta aldım"

Erdoğan'a destek karşılığında maddi kazanımlar elde ettiği iddiaları hakkında konuşan Oğan, "Seçimlerden sonra milletvekili lojmanları diye yapılan bir yer vardı. 4+1 dairem vardı. Orada oturuyordum. Mutlu mesut yaşıyordum orada. Seçimlerden sonra tehditler almaya başladım. Kapımız zorlandı, çarpı işaretleri kondu. Eşimin aracına yumurta atıldı vs vs... Daha güvenlikli bir siteye geçmek zorunda kaldım. Tek başıma yaşasam sorun değil. Silahla gezen, ruhsatlı silahı olan adamım. CHP milletvekili Hasan Öztürkmen bu evi aldığımı söylüyor, sattığımı niye söylemiyor? İki tane 4+1 daire sattım, seçimlerden önce Bakü'deki mülklerimden birini sattım kampanyaya para yetmeyince, bunun da bir kısmını ekleyip bir tane daire aldım" şeklinde konuştu.

Daireyi Şubat ayında aldığını aktaran Oğan, "Şubat’ın ortalarında almışım. 100 bin imza toplamış mıydım, yok. Aday mıydım? Çoktan adaydım da adaylık başvurusunda mı bulunmuştum, yok. ATA İttifakı var mıydı, yok. Benim seçimlerde yüzde 5 alacağım belli miydi? Yok. Ya siz kafayı mı yediniz ya, insanda biraz haysiyet, şeref olur. Seçimlerle alakası olmayan bir dönemde aldığım şeyi, sanki seçimlerle alakalıymış gibi göstermek hangi şerefe sığar?" dedi.

"Gidin kendinize başka bir ittifak adı bulun"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye ittifakı" söylemini eleştiren Sinan Oğan, "Türkiye İttifakı, Türkiye İttifakı Partisi’nin resmi adıdır. Onaylı adıdır. Onun tapusu onun üzerinedir. Lütfen Sayın Özgür Özel, gidin kendinize başka bir ittifak adı bulun. Türkçe dağarcığınız yoksa ben size yardımcı olayım ittifak adı bulmakta" ifadelerini kullandı.