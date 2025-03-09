İmamoğlu: “Sanayimiz devamlı patinaj çekiyor”

Kayseri’de iş insanı Mehmet Karamercan’ın evinde iftar yapıp, ardından Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) partilileriyle bir araya gelen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı aday adayı olarak her bir partilisinden destek istedi.

Yoğun kalabalığın olduğu EKM’de, Kayseri başta olmak üzere Orta Anadolu iş dünyasına hitaben de konuşma yapan İmamoğlu, bölgenin elindeki zenginlikleri yitirmeye başladığını ifade ederek, “Kayseri ve Anadolu’nun ortasındaki güzel şehirlerimizin hak ettiği değere kavuşmasını sağlayacağız. Girişimciliğin, sanayinin, üretimin, alın terinin başkenti Kayseri. Kayserililer beceriklidir, cömerttir, hayırseverdir. Kayserililer başarılı insanlardır. Bunun için her açıdan bu bölge daha iyi noktada olmalıydı. Ama bırakın ilerlemeyi, bu bölge elindeki zenginlikleri bile yitiriyor. Orta Anadolu son 15 yılda yüz ölçümüne oranla en fazla tarım arazisinin kaybedildiği bölgemiz. Sanayide de tehlike çanları çalıyor. Kayseri başta olmak üzere Orta Anadolu’da ve tüm Türkiye’de sanayimiz devamlı patinaj çekiyor. İhracatçımız rekabet gücünü yitirmiş önünü göremiyor. Merkez Bankası faizi indiriyor belki ama benim esnafım ucuz krediye erişemiyor. Sahip olduğumuz zenginliği de hakkaniyetli bir biçimde bölüşemiyoruz. Kayseri, toplam gelirde Türkiye’nin en zengin 13. İli olmasına rağmen kişi başına milli gelirde 23. Sırada yer alıyor. Girişimciliğiyle, üretme kabiliyetiyle nam salmış Kayseri, uzun süredir istihdam yaratamıyor. İş dünyası gençlerin iş beğenmemesinden yakınıyor. Gençlerde, evlenip yuva kurabilecek ya da kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak bir maaş alamamaktan şikâyet ediyor. İktidar olduğumuzda bu uyumsuzluğu gidereceğiz” dedi.

İktidara geldiklerinde icraatçı ve halkçı bir anlayışla hizmet edeceklerini dile getiren İmamoğlu, “Örneğin emlak-sanayi modeli projemizle yüksek arsa ve inşaat maliyetlerinden dolayı makine ve ekipman yatırımı yapamayan sanayicilerimize hem arsayı hem de fabrikayı çok uzun vadeli kredilerle sunabilmenin imkanlarını biz sağlayabiliriz. Önümüzdeki süreçte bütün projelerimizi tek tek milletimizle paylaşacağız. Herkes icraatçı ve halkçı bir iktidarın ülkemizi nasıl geliştireceğini anlayacak” ifadelerini kullandı.