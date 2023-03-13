AK Parti'den ittifak görüşmeleriyle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili yapılan ittifak görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, "Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili temas trafiği devam ediyor." diyen Çelik, "Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası içerisindeyken, biz deprem yaralarının sarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Terör örgütü PKK'yı destekleyen bir partinin açıkça Kılıçdaroğlu'na bir desteği söz konusu. Buna laf edemeyenler Cumhur İttifakı ile uğraşıyorlar. Bizim parti programımız var destek açıklayan partilerin de kendi programları var, elbette farklılıklar olabilir. Temel ilkeler çerçevesinde seçime gidilmesi önemlidir." şeklinde konuştu.

Çelik, Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret olduğunu belirterek, "Onlar da yetkili kurullarda değerlendirme yapılacağını belirttiler. Görüşmeler gayet müspet bir şekilde devam ediyor. Ayrıca HÜDA PAR'a destek açıklamalarından dolayı da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.