CHP'de milletvekilliği için başvurular başladı

CHP'de, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler için milletvekili adayı olmak isteyenler için başvuru süreci başladı.

Edinilen bilgilere göre, aday adaylığı için başvuru süresi 20 Mart’ta dolacak olan CHP’de, adaylık başvurularını değerlendirmek üzere 8 kişilik bir komisyon kuruldu. Komisyonun, 81 il için yürüteceği çalışmaların ardından bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

CHP Genel Sekreterliğinin il örgütlerine gönderdiği mesajda, milletvekili aday adaylığı başvuru ücretinin 30 bin TL olarak belirlendiği belirtildi. Buna göre, gençler, kadınlar ve yüzde 40 üzeri engeli bulunanlar, milletvekili aday adaylığı başvurusu için 15 bin TL ödeyecek. Deprem bölgesi Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Osmaniye ve Gaziantep’ten başvuranlar için ücret alınmayacak. Aday adaylarından 3 bin lira dosya ücreti alınacak.