İmamoğlu: Olası her afeti göz önüne alarak adımlar atacağız

Sultangazi Cebeci Lojistik Merkezi'nin hizmete açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merkezin deprem anı ve sonrasında lojistik merkez olarak kullanılacağını ve özellikle son deprem deneyimi ile kurumun daha güçlü bir stratejiye kavuşması için önemli bir misyon yükleneceğini söyledi.

İmamoğlu, 300 Günde 300 Proje kapsamında siyasi ayrım yapmaksızın projelerine devam ettiklerini belirtti

İmamoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İstanbul'umuzu ekonomik krizlere, sosyal sorunlara ve afetlere karşı güçlendirmeyi, bu çağın önemli bir sorumluluğu olarak, kentlere misyon edinmiş her parametresinde özenli çalışmayı devam ettiriyoruz. İstanbul'u yatırımlarla güçlendiriyoruz. Bizim bütçemiz, tertemizdir ve bereketlidir. Çünkü, bizim bütçemizin bir yolculuğu var; çok kıymetli. Vatandaştan gelir, vatandaşa gider. Bizim bütçemizin yol haritası, böyle bir yol haritası. O bakımdan bizim tertemiz bütçelerimizle, bereketli bütçelerimizle memleketimizi de ayağa kaldıracak bir süreci, en güçlü şekilde harekete geçirmek zorunluluğumuz var. Türkiye, çok güçlü olmak zorunda. Memleketimizin her şehri çok güçlü olmak zorunda. Tabii bunun lokomotifi olan İstanbul'umuzun da bütün ilçeleriyle çok güçlü bir şehir olmak zorunluluğu vardır."

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na güvendiklerinin altını çizen İmamoğlu, kararlılıkla, olası her afeti göz önüne alarak adımlar atacaklarını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi afete karşı dirençli ve güçlü hale getirmek için büyük bir seferberlik yürüteceklerini ifade etti.