  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İBB soruşturması: Aykut Erdoğdu dahil 4 kişiye tutuklama talebi
Takip Et

İBB soruşturması: Aykut Erdoğdu dahil 4 kişiye tutuklama talebi

İBB'ye yönelik soruşturmada CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte Ali Sukas, Veysel Erçelik ve Gürkan Polat, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB soruşturması: Aykut Erdoğdu dahil 4 kişiye tutuklama talebi
Takip Et

İBB'ye yönelik düzenlenen 5'nci dalga operasyonlarda gözaltına alınanlardan 4 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İBB ve belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu ile görüştüGündem

 

Borsada 'enflasyon' coşkusu: Bankalarda yükseliş güçlü olduBorsada 'enflasyon' coşkusu: Bankalarda yükseliş güçlü olduBorsa Haberleri

 

Gündem
Meta'dan 20 yıllık nükleer enerji anlaşması
Meta'dan 20 yıllık nükleer enerji anlaşması
TBMM'de başkanlık seçimi: İşte ilk tur sonuçları...
TBMM'de başkanlık seçimi: İşte ilk tur sonuçları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu ile görüştü
Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu ile görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü!
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü!
Üsküdar Amerikan Lisesi’ne LGBTQ soruşturması!
Üsküdar Amerikan Lisesi’ne LGBTQ soruşturması!