İBB soruşturması: Aykut Erdoğdu dahil 4 kişiye tutuklama talebi
İBB'ye yönelik soruşturmada CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte Ali Sukas, Veysel Erçelik ve Gürkan Polat, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
İBB'ye yönelik düzenlenen 5'nci dalga operasyonlarda gözaltına alınanlardan 4 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İBB ve belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.