  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Manisa'da orman yangı: Havadan karadan müdahale ediliyor
Takip Et

Manisa'da orman yangı: Havadan karadan müdahale ediliyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manisa'da orman yangı: Havadan karadan müdahale ediliyor
Takip Et

Alınan bilgilere göre, yangın saat 09.49’da Badınca Mahallesi kırsalında çıktı. İhbarın ardından Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi ve yangına ilk müdahale saat 10.02’de gerçekleştirildi.

Ekipler havadan karadan söndürme çalışmalarına katıldı

Yangını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edilerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini artırması ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda yükseldiEuro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda yükseldiİnşaat

 

Bakan Uraloğlu duyurdu: "Türksat 7A Projesi İşbirliği Protokolü" imzalandıBakan Uraloğlu duyurdu: "Türksat 7A Projesi İşbirliği Protokolü" imzalandıTeknoloji

 

 

Gündem
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bir kişinin mal varlıkları donduruldu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bir kişinin mal varlıkları donduruldu
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Erdoğan ve Aliyev'den açıklamalar: Tüm sahalarda birbirimizin yanındayız
Erdoğan ve Aliyev'den açıklamalar: Tüm sahalarda birbirimizin yanındayız
CHP’li Zeynel Emre’den asgari ücret için ara zam çağrısı: Reel kayıp anayasal bir ihlaldir
CHP’li Zeynel Emre’den asgari ücret için ara zam çağrısı: Reel kayıp anayasal bir ihlaldir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ifadeye çağrıldı