Manisa'da orman yangı: Havadan karadan müdahale ediliyor
Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.
Alınan bilgilere göre, yangın saat 09.49’da Badınca Mahallesi kırsalında çıktı. İhbarın ardından Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi ve yangına ilk müdahale saat 10.02’de gerçekleştirildi.
Ekipler havadan karadan söndürme çalışmalarına katıldı
Yangını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edilerek söndürme çalışmalarına katıldı.
Bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini artırması ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.