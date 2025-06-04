Özel: Bir daha o görüntüleri görürsem, gelirim darmadağın ederim

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingleri' sürüyor.

Bu mitinglerde yeni adres, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen 5. dalga operasyonlarında belediye başkanının gözaltına alındığı Gaziosmanpaşa oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Ekrem Başkan'ın ve onurlu mücadele verenlerin yanındayız! Bileklerini 'yargı sopasıyla' kırmaya çalışanlara karşı, onlara inanan, güvenen, kefalet koyan milyonlar var! Bu kararlılık asla sönmeyecek.

İşte şimdi özellikle Gaziosmanpaşa'daki durumu bir açık anlatmak lazım. Bütün Türkiye'nin bilmesi lazım. Biz yeniden oyları sayarken, 1 Nisan sabahı önceki belediye başkanı, Aziz İhsan Aktaş denilen kişinin bir başvurusunu... 1 Nisan sabahı bir evrak yollamış.

Belediye Meclisi'nde AK Parti-MHP çoğunluğu var. Evrak sisteme girmiş, Hakan mazbatayı alınca önünde görmüş. 'Bu ne?' demiş. Belediye Meclisi'nde Haziran ayında bu başvuru eski belediye başkanının belediye meclisine yolladığı AK Parti ve MHP'li bütün belediye meclis üyelerinin de oy verdiği kararlar bu Aziz İhsan Aktaş'ın hepinizin bildiği benzin istasyonundaki yer ile ilgili karar çıkmış. Hakan'ın belediye başkanlığı döneminde başvuru yok, yapılan işlem yok. Meclis'e gitmiş, AK Parti-MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçmiş.

Aziz İhsan Aktaş'a 'İftira at seni serbest bırakalım' diyorlar. Kumpasçılar iftiracının ortağıyla Hakan Bahçetepe'nin bir yılda üç kez aynı bazdan bir araya gelmesini rüşvet ilan ettiler.

Yarın Bakanlık Hakan Bahçetepe'yi görevden uzaklaştıracak, bunlar gelecekler Belediye Meclisi'nde 18 AK Partili, 3 MHP'li 21 kişi Belediye Başkanvekili seçecekler!

"O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim"

Eğer belediyeye çökülürse, artık AK Parti'nin darbeye niyetlendiğini, bir daha seçim yapmamaya hazırlandığını gösterir.

Millete senin seçtiğini değil, benim kolundan tuttuğumu görüyor musun diye kafa tutmaktadır. Polis emir kulu, o görüntünün emrini kim verdirdiyse onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurasıya kadar bana huzur yok.

O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim. Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Sert kayaya çarptın! Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim.

Tepemin tasını attırma, dağılamamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum. AK Parti'de kafası çalışan kim varsa söylüyorum. Bundan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan.