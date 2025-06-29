Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak: Gündemde neler var?

Bakanlar, yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanarak iç ve dış gelişmeleri değerlendirecek. Toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında terörle mücadelede yeni safha olarak tanımlanan Terörsüz Türkiye süreci öne çıkıyor.

Terörsüz Türkiye süreci gündemin ilk sırasında

Bakanlar Toplantısı'nda, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci kapsamındaki gelişmeler değerlendirilecek. İstihbarat birimlerinden gelen raporlar doğrultusunda, örgütün sahadaki durumu ve çözüm sürecine yönelik olası gelişmeler masaya yatırılacak.

Bu kapsamda, DEM Parti İmralı Heyeti’nin gerçekleştirdiği temaslar ve bu görüşmelerin içeriği de toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce sürece dair yaptığı provokasyon uyarılarının ardından, bu yöndeki güvenlik önlemlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Ekonomik gelişmeler değerlendirilecek

Toplantının bir diğer ana gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve bunların piyasaya yansımaları ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sunacağı ekonomik veriler ışığında, yılın ikinci yarısına ilişkin yol haritası da değerlendirilecek.

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tarafından açıklanan emekli maaşlarına ilişkin çalışma da toplantının gündeminde olacak.

Mevcut sistemde kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekliler, yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında zam alamayacak. Bu nedenle, kök maaşı düşük olan emeklilerin de artıştan faydalanabilmesi için yapılması planlanan düzenleme toplantıda ele alınacak.

Kamu işçilerine zam süreci

Toplantının gündeminde ayrıca kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri de yer alacak. Hükümetin 600 bin kamu işçisini kapsayan ikinci zam teklifi, 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 17, ikinci altı ayı için ise yüzde 10 oranında olmuştu. Ancak işçi tarafı, bu teklifin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Taraflar arasında süren görüşmelerin durumu, toplantıda değerlendirilecek.

Dış politika gündemi de yoğun

Bakanlar Toplantısı'nda dış politikadaki gelişmeler de kapsamlı şekilde ele alınacak. İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin bölgesel etkileri, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının devam edip etmeyeceği, Rusya-Ukrayna savaşının seyri ve Türkiye'nin bu süreçlerdeki diplomatik girişimleri gündemde olacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği ikili temaslar ve Türkiye’nin uluslararası alandaki diplomatik pozisyonu da değerlendirilecek.