Bakan Kurum, Bilecik’te çıkan orman yangınına ilişkin hasarı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan ve etkili olan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, yangınla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Bölgeye havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tüm ekiplerimiz seferber oldu" ifadelerini kullandı.

41 ev ile 25 ahır ve deponun ağır hasar aldı

Bakan Murat Kurum, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yangının ilk anından itibaren süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını tamamladığını ifade eden Kurum, “İki ilçedeki üç köyde toplam 128 yapıda, 150 bağımsız bölüm incelendi. Bu incelemeler sonucunda 23’ü ev, 1’i cami olmak üzere 47 bağımsız birimin yıkıldığı, ayrıca 41 ev ile 25 ahır ve deponun ağır hasar aldığı belirlendi” dedi.

Kurum, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Yaraları en kısa sürede saracağız. Müsterih olun, devletimiz her zaman yanınızdadır” mesajını verdi.