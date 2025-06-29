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İzmit'te Atatürk büstüne saldırdı, büyük tepki topladı: Yakalanan şahıs gözaltına alındı (Video)

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Atatürk büstüne saldıran cübbeli ve sarıklı şahıs, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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İzmit'te Atatürk büstüne saldırdı, büyük tepki topladı: Yakalanan şahıs gözaltına alındı (Video)
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İzmit’te Mehmet Akif İlkokulu’nun bahçesinde 28 Haziran 2025 tarihinde yaşanan olayda, M.Ç. adlı kişi, çocukların oyun oynadığı topu keserek parçalarını Atatürk büstüne bıraktı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine kamuoyunda büyük tepki oluştu.

Atatürk büstüne yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı

Görüntülerde, M.Ç.'nin yanında bulunan ve "kameraman" olarak seslendiği kişiye, kesici aletle topu parçalarken çekim yapmasını istediği görüldü. M.Ç., bu esnada Atatürk büstüne yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı ve "2-3 sene sonra bu heykellerini balyozla kıracağız" şeklinde tehditlerde bulundu.

Gözaltına alındı

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. M.Ç., Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu saldırı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik bir saldırı olarak değerlendirildi ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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