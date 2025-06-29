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Edirne'de büyük orman yangını: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne orman ekipleri alarmda

Edirne'de dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınında alevler rüzgarın etkisiyle yeniden göğe yükseliyor. Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'den gelen takviye ekiplerin teyakkuzdaki bekleyişi sürüyor.

Haber Merkezi
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Edirne'de büyük orman yangını: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne orman ekipleri alarmda
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin geniş bir alana yayılması üzerine bölgeye Edirne'nin yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'dan da takviye orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler 25 saattir bölgede

Dün saat 12.30'da başlayan yangın bugün saat 10.30'da kontrol altına alındı. Ancak bölgede etkili olan rüzgar, zaman zaman yeniden alevlerin yükselmesine neden oluyor. 25 saattir bölgede bulunan ekiplerin teyakkuzdaki bekleyişi sürüyor.

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