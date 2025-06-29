Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gazeteci İrfan Değirmenci ve sosyal medyada "Basel" olarak bilinen Bekir Arslan İstanbul - Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Değirmenci ile beraber 13 kişi adli kontrol talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 33 kişi ise doğrudan serbest bırakıldı.

Ne oldu?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından dün Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen etkinlikte gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci'nin de aralarında olduğu 41 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan isimler arasında 77 günlük tutukluluğunun ardından üç gün önce tahliye edilen "Basel" lakaplı sosyal medya fenomeni Bekir Aslan da bulunuyordu.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor. Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerine yer verilmişti.