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Balıkesir'de otomobil tıra çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Balıkesir'de otomobil tıra çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre 44 yaşındaki İbrahim İ. idaresindeki otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi mevkisinde banket üzerinde duran 50 yaşındaki Bekir K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Bekir K. ile araçtaki 49 yaşındaki İbrahim Ç. ve 32 yaşındaki Yılmaz A. hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü İbrahim İ. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan İbrahim İ., sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yaralı İbrahim İ., kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre yolda tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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