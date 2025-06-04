Yapı Merkezi'nin 3 yöneticisi tahliye edildi

27 Mayıs'ta, İBB'ye yönelik 4. Dalga operasyonda gözaltına alınan 25 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Tutuklama kararı verilenler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ünlü projelere de imza atan Yapı Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu ile yönetim kurulu üyesi ortakları Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu da vardı.

Bir hafta sonra tahliye

Akşam saatlerinde bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu hakkında, 'Kirazlı - Halkalı Metro Hattı ihalesine ilişkin samimi beyanlarda bulunmaları üzerine sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkmamak ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılık, aynı gerekçeyle iş insanı Aziz İhsan Aktaş dışında, Mustafa Mutlu, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş ve Altan Gözcü’nün de yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolle tahliye edildiğini açıkladı.